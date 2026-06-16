NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Nice Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Nice Systems-Papier bei 60,11 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 166,362 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.06.2026 14 396,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,97 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at