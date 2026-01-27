Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
27.01.2026 10:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,740 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 201,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 101,98 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
