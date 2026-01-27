Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Nice Systems-Einstieg? 27.01.2026 10:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Nice Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,740 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 201,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 101,98 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten