NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 155,47 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,432 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 101,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,82 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at