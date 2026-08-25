Nice Systems Aktie

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WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Rentable Nice Systems-Anlage? 25.08.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nice Systems-Aktien gewesen.

Die Nice Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nice Systems-Anteile an diesem Tag bei 196,82 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nice Systems-Aktie investierten, hätten nun 0,508 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 100,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,93 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 49,07 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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