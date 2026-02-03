NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 162,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,142 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2026 671,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,37 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at