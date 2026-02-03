Nice Systems Aktie

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

Nice Systems-Investment im Blick 03.02.2026 10:04:03

NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Nice Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 162,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,142 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.02.2026 671,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,37 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,82 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

