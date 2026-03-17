Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Anlage im Blick 17.03.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nice Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 234,01 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nice Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,273 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.03.2026 503,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,64 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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