NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 234,01 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Nice Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,273 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.03.2026 503,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,64 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at