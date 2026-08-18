Nice Systems Aktie

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WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nice Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 136,88 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,057 Nice Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 152,25 USD, da sich der Wert einer Nice Systems-Aktie am 17.08.2026 auf 97,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,48 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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