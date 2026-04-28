NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 28.04.2025 wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 156,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,403 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 646,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 100,96 USD belief. Damit wäre die Investition 35,35 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at