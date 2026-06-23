NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nice Systems-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Nice Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Nice Systems-Aktie bei 162,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,615 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Nice Systems-Anteile wären am 22.06.2026 51,72 USD wert, da der Schlussstand 84,07 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,28 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at