NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 199,01 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,025 Nice Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 116,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,75 USD wert. Das entspricht einem Minus von 41,43 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at