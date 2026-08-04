Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Investmentbeispiel
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04.08.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.08.2021 wurde die Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 277,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nice Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,361 Nice Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 100,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,71 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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