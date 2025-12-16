NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nice Systems gewesen.

Am 16.12.2022 wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 198,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,027 Nice Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 532,50 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 15.12.2025 auf 105,92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,75 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at