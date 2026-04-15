Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Nissan Motor-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 318,20 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,427 Anteile im Depot. Die gehaltenen Nissan Motor-Anteile wären am 14.04.2026 11 055,94 JPY wert, da der Schlussstand 351,80 JPY betrug. Die Steigerung von 10 000 JPY zu 11 055,94 JPY entspricht einer Performance von +10,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,21 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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