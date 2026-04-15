NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 318,20 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,427 Anteile im Depot. Die gehaltenen Nissan Motor-Anteile wären am 14.04.2026 11 055,94 JPY wert, da der Schlussstand 351,80 JPY betrug. Die Steigerung von 10 000 JPY zu 11 055,94 JPY entspricht einer Performance von +10,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,21 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at