Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Investition im Blick
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29.07.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 012,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in das Nissan Motor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,881 Nissan Motor-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 3 333,99 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 337,40 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,66 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Nissan Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,17 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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