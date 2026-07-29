Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nissan Motor-Investition im Blick 29.07.2026 10:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 012,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in das Nissan Motor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,881 Nissan Motor-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 3 333,99 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 337,40 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Nissan Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,17 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.

mehr Nachrichten