Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Investition im Blick
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18.11.2026 10:03:19
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Nissan Motor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 038,50 JPY wert. Bei einer 100-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,096 Nissan Motor-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 25,32 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 263,00 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 74,68 Prozent vermindert.
Nissan Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 943,47 Mrd. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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