NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Nissan Motor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 624,00 JPY wert. Hätte ein Anleger 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,603 Nissan Motor-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 350,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 560,90 JPY wert. Damit wäre die Investition 43,91 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1,22 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at