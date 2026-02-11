NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 985,30 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,149 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 409,10 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 152,03 JPY wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,48 Prozent verringert.

Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,41 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at