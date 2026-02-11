Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Frühe Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 985,30 JPY. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,149 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 409,10 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 152,03 JPY wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,48 Prozent verringert.
Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,41 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
18:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16:02
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12.02.26