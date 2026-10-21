Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Profitable Nissan Motor-Investition?
|
21.10.2026 10:03:28
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 1 018,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,823 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 746,56 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 20.10.2026 auf 279,60 JPY belief. Damit wäre die Investition um 72,53 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 978,27 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,50
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.