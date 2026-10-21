NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nissan Motor-Anteile an diesem Tag 1 018,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,823 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 746,56 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 20.10.2026 auf 279,60 JPY belief. Damit wäre die Investition um 72,53 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 978,27 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at