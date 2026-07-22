Nissan Motor Aktie

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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Lohnende Nissan Motor-Investition? 22.07.2026 10:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.07.2021 wurden Nissan Motor-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 555,60 JPY. Wer vor 5 Jahren 1 000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hat, hat nun 1,800 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nissan Motor-Papiere wären am 21.07.2026 598,09 JPY wert, da der Schlussstand 332,30 JPY betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,19 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Nissan Motor eine Marktkapitalisierung von 1,15 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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