NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nissan Motor-Papier bei 327,80 JPY. Wenn man vor 1 Jahr 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,305 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98,29 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 04.08.2026 auf 322,20 JPY belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,71 Prozent.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich jüngst auf 1,14 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at