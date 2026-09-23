NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 23.09.2016 wurden Nissan Motor-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 033,50 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,968 Nissan Motor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 302,18 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Papiers am 18.09.2026 auf 312,30 JPY belief. Das entspricht einer Einbuße um 69,78 Prozent.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 1,09 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at