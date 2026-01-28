Nissan Motor Aktie

Nissan Motor

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Lohnender Nissan Motor-Einstieg? 28.01.2026 10:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 457,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in Nissan Motor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,219 Nissan Motor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 376,80 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 82,45 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,55 Prozent abgenommen.

Nissan Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,34 Bio. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

