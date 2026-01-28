Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Lohnender Nissan Motor-Einstieg?
|
28.01.2026 10:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 457,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in Nissan Motor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,219 Nissan Motor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 376,80 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 82,45 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,55 Prozent abgenommen.
Nissan Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,34 Bio. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Nissan Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)