Nissan Motor Aktie

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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Performance unter der Lupe 11.11.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nissan Motor-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 625,70 JPY. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 JPY in den Konzern investierten, besitzen nun 15,982 Nissan Motor-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 282,10 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 508,55 JPY wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,91 Prozent.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich jüngst auf 974,86 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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