NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nissan Motor-Papier an der Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nissan Motor-Papier bei 427,90 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,370 Nissan Motor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers auf 409,50 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 569,99 JPY wert. Mit einer Performance von -4,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Nissan Motor wurde am Markt mit 1,45 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at