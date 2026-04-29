Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Lukrativer Nissan Motor-Einstieg? 29.04.2026 10:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 551,10 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,815 Nissan Motor-Papiere. Die gehaltenen Nissan Motor-Anteile wären am 28.04.2026 657,78 JPY wert, da der Schlussstand 362,50 JPY betrug. Damit wäre die Investition 34,22 Prozent weniger wert.

Alle Nissan Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,23 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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