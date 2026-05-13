Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Profitabler Nissan Motor-Einstieg?
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13.05.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 356,80 JPY. Investoren, die vor 1 Jahr 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investierten, hätten nun 0,280 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 349,50 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,95 JPY wert. Damit hätte sich das Investment um 2,05 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Nissan Motor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,22 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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