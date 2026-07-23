Nordson Aktie

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WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Rentables Nordson-Investment? 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordson-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Nordson-Papier letztlich bei 243,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,411 Nordson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 291,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19,82 Prozent.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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