NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nordson-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordson-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 232,90 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 42,937 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (236,32 USD), wäre das Investment nun 10 146,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 13,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at