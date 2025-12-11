Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Investition
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nordson-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 232,90 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 42,937 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (236,32 USD), wäre das Investment nun 10 146,84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,47 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 13,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordson Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Nordson Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordson Corp.
|198,70
|-0,58%