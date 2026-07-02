Nordson Aktie

Nordson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Nordson-Investition? 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nordson-Aktie bei 220,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nordson-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,454 Nordson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 301,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,01 Prozent erhöht.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordson Corp.

mehr Nachrichten