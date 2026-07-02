Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lukrative Nordson-Investition?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nordson-Aktie bei 220,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nordson-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,454 Nordson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 301,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,01 Prozent erhöht.
Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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