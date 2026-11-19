Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lukrative Nordson-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Nordson-Anteile bei 266,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Nordson-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,459 Nordson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 074,47 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 18.11.2026 auf 322,34 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,74 Prozent vermehrt.
Nordson wurde am Markt mit 17,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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