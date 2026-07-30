NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nordson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 226,13 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nordson-Aktie investierten, hätten nun 4,422 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.07.2026 auf 294,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 304,47 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +30,45 Prozent.

Am Markt war Nordson jüngst 16,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at