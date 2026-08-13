NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nordson-Anteile an diesem Tag bei 221,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,451 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Nordson-Papiere wären am 12.08.2026 140,47 USD wert, da der Schlussstand 311,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,47 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 17,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at