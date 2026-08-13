Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lohnender Nordson-Einstieg?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nordson-Anteile an diesem Tag bei 221,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,451 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Nordson-Papiere wären am 12.08.2026 140,47 USD wert, da der Schlussstand 311,26 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,47 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 17,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordson Corp.
Analysen zu Nordson Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordson Corp.
|266,40
|-0,63%