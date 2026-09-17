Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Investmentbeispiel
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Nordson-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nordson-Anteile 230,79 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,329 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordson-Aktie auf 309,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 389,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 17,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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