Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Investmentbeispiel
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 254,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,937 Nordson-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 331,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 305,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,51 Prozent vermehrt.
Nordson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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