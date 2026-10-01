Nordson Aktie

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WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Profitabler Nordson-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nordson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 01.10.2016 wurde das Nordson-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 99,63 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,037 Nordson-Aktien. Die gehaltenen Nordson-Anteile wären am 30.09.2026 3 290,68 USD wert, da der Schlussstand 327,85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 229,07 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 18,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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