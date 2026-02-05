NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordson von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Nordson-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nordson-Anteile letztlich bei 248,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,402 Nordson-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 285,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 15,00 Prozent.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 15,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at