Nordson Aktie

Nordson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Nordson-Performance im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Nordson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Nordson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 213,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 46,946 Nordson-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 509,69 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 15.07.2026 auf 287,77 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,10 Prozent gleich.

Nordson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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