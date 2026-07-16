Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Performance im Blick
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Nordson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 213,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 46,946 Nordson-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 509,69 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 15.07.2026 auf 287,77 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,10 Prozent gleich.
Nordson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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