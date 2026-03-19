NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Nordson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nordson-Papier letztlich bei 77,61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,288 Nordson-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344,74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 244,74 Prozent.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 15,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at