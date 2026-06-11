NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Nordson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nordson-Papier 84,88 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Nordson-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,178 Nordson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 278,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 328,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 228,19 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 16,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at