Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Investmentbeispiel
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 78,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,812 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 275,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 523,38 USD wert. Das entspricht einem Plus von 252,34 Prozent.
Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 15,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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