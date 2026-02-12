NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 188,27 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 5,312 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.02.2026 auf 294,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 564,08 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 564,08 USD entspricht einer Performance von +56,41 Prozent.

Der Nordson-Wert an der Börse wurde auf 16,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at