Lukrative Nordson-Anlage? 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Nordson-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210,99 USD. Bei einem Nordson-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,474 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 137,84 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,84 Prozent.

Der Börsenwert von Nordson belief sich zuletzt auf 16,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

