Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Lohnender Nordson-Einstieg?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Nordson-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 234,32 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nordson-Aktie investiert, befänden sich nun 42,677 Nordson-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordson-Aktie auf 327,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 984,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,85 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Nordson eine Marktkapitalisierung von 18,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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