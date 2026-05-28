Nordson Aktie

Nordson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Lohnende Nordson-Anlage? 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordson von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nordson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.05.2023 wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 220,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,529 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 288,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 307,58 USD wert. Damit wäre die Investition 30,76 Prozent mehr wert.

Nordson war somit zuletzt am Markt 16,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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