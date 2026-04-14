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Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Langfristige Performance 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nortech Systems-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Nortech Systems-Anteile an diesem Tag bei 10,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 933,707 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (14,40 USD), wäre das Investment nun 13 445,38 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 445,38 USD, was einer positiven Performance von 34,45 Prozent entspricht.

Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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