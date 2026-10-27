NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nortech Systems-Aktien verdienen können.

Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,97 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,547 Nortech Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 136,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,76 Prozent.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich jüngst auf 29,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at