NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 4,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 24,450 Nortech Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nortech Systems-Aktie auf 7,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79,95 Prozent zugenommen.

Nortech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at