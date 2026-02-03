Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Anlage unter der Lupe
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nortech Systems-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag bei 3,75 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 266,667 Nortech Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 549,33 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 02.02.2026 auf 9,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,93 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 24,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nortech Systems Inc.
|
16:02
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26