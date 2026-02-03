NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nortech Systems-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag bei 3,75 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 266,667 Nortech Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 549,33 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 02.02.2026 auf 9,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154,93 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 24,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at