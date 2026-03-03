NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nortech Systems gewesen.

Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investierten, hätten nun 2 659,574 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 292,55 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 02.03.2026 auf 9,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152,93 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 26,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at