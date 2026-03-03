Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Nortech Systems-Einstieg? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nortech Systems gewesen.

Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investierten, hätten nun 2 659,574 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 292,55 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 02.03.2026 auf 9,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152,93 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 26,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nortech Systems Inc.

mehr Nachrichten