Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Langfristige Investition
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 666,667 Nortech Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 760,00 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 22.05.2026 auf 12,66 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +237,60 Prozent.
Nortech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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